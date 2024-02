ClimateRock Ordinaryes Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "ClimateRock":

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Diese Diskussionen in den sozialen Medien können eine Auswirkung auf die Einschätzungen für die jeweiligen Aktien haben. Bei Climaterock wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Climaterock diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt eine überwiegend positive Richtung, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index ordnet Climaterock als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 50 und der RSI25 liegt bei 49,02, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Climaterock bei 10,86 USD, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 11,14 USD, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt ein neutraler Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.