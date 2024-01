ClimateRock Ordinaryes Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "ClimateRock":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die öffentliche Diskussion über Aktien. Bei Climaterock wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Stimmung rund um Climaterock in den sozialen Medien war neutral, und die Nutzer haben überwiegend neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der Climaterock bei 10,73 USD verläuft. Dies führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs bei 11,01 USD lag und damit einen Abstand von +2,61 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen, dass Climaterock weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Aktie Climaterock basierend auf der Diskussionsintensität in den sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Relative-Stärke-Index.