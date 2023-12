ClimateRock Ordinaryes Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "ClimateRock":

Die Anleger-Stimmung in Bezug auf Climaterock wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge. Die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Climaterock durchschnittlich aktiv war. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt die technische Analyse, dass Climaterock weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" in diesem Bereich.

Die technische Analyse des Schlusskurses der Climaterock-Aktie zeigt, dass der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 10,7 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,12 USD liegt, was einer Abweichung von +3,93 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Climaterock in verschiedenen Bereichen als "Neutral" bewertet wird, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den RSI als auch die technische Analyse.