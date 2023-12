Cliffside Capital Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Analyse von Aktienkursen umfasst sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Cliffside Capital auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Dies spiegelt sich auch in den Themen wider, die in den sozialen Medien rund um Cliffside Capital diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Ein weiteres Instrument zur Bewertung von Aktien ist der Relative Strength Index (RSI), der Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI für Cliffside Capital beträgt 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 100, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ergibt, dass die Stimmung rund um Cliffside Capital in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,1 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,06 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,09 CAD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie daher auch auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.