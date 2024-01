Clifford Modern Living Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Aktienkurs von Clifford Modern Living hat im letzten Jahr eine Rendite von 2,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor liegt die Rendite von Clifford Modern Living um 6,48 Prozent über dem Durchschnitt (-4,38 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt -4,69 Prozent. Clifford Modern Living übertrifft diesen Wert um 6,79 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird Clifford Modern Living über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionen und der Stimmungsänderungen beobachtet. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Clifford Modern Living-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,49 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,485 HKD nur 1,02 Prozent unter diesem Wert liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,48 HKD ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,04 Prozent). Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Clifford Modern Living in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".