CliCli stellt auf der GDC 2023 den Editor und die Plattform für nutzergenerierte Inhalte vor

San Francisco, 17. März 2023 (ots/PRNewswire) -CliCli (http://www.theclicli.com/) freut sich, ankündigen zu können, dass sein innovatives, zugängliches Spielentwicklungstool und seine globale Vertriebsplattform jetzt für Alpha-Tests zur Verfügung stehen. CliCli möchte der Branche mehr Auswahlmöglichkeiten bieten, indem es die Spieleentwicklung vereinfacht und den Entwicklern zahlreiche Möglichkeiten für finanziellen Erfolg bietet.Der All-in-One-Service von CliCli rationalisiert den Prozess der Spieleentwicklung, indem er Bearbeitungstools, Vertrieb, Kundensupport, Zahlungsabwicklung, Nutzergewinnung, Community-Management und langfristige Monetarisierung anbietet. Creators brauchen keine Erfahrung im Programmieren, um loszulegen – praktisch jeder kann die grafische Benutzeroberfläche von CliCli nutzen, um Spiellogik zu entwerfen, Ereignisse, Bedingungen und Aktionen zu steuern und auf eine kostenlose Ressourcenbibliothek mit Tausenden von bearbeitbaren Objekten wie Figuren, Gebäuden und Musik zuzugreifen. Die flexiblen Monetarisierungsmodi von CliCli umfassen Optionen wie Free-to-Play, Pay-to-Play, Abonnements und Battle-Pässe, so dass die Creators flexibel entscheiden können, wie sie finanziellen Erfolg erzielen.Auf der GDC 2023 wird CliCli sein globales Debüt geben und seinen Ansatz zum Aufbau eines nachhaltigen UGC-Ökosystems vorstellen. Entwickler, die an der Veranstaltung teilnehmen, können am Stand S1332 die innovative Spieleplattform ausprobieren, an den CliCli-Creator-Sharing-Sitzungen teilnehmen und besondere Prämien gewinnen, wenn sie die Editor-Herausforderungen erfüllen. Mehrere Spiele, die mit dem CliCli-Editor erstellt wurden, werden ebenfalls exklusiv auf der Messe vorgestellt, darunter Game of Rollink (https://store.steampowered.com/app/2220730/_/).„Wir haben CliCli entwickelt, um Creators und unabhängigen Entwicklern dabei zu helfen, die häufigsten Hindernisse zu überwinden, wenn sie ihrer Leidenschaft nachgehen, wie z. B. das Erlernen von Werkzeugen, die Zielgruppenansprache, die Vermarktung von Spielen und den Lebensunterhalt. Wir wollen jeden Creator in unserer Community unterstützen und sind gespannt darauf, wie die Creators unser Spielentwicklungstool nutzen, um ihre Träume zu verwirklichen", sagte Kun Li, Head of Operation von CliCli.CliCli unterstützt talentierte Creators kontinuierlich durch Game Jams, monatlich wiederkehrende Events und Partnerschaftsprogramme. Hunderte von UGC-Creators nutzen CliCli bereits, um Demos zu erstellen, Spielideen zu testen und den Spaß mit ihren Freunden zu teilen.Mit CliCli sind die Möglichkeiten für Creators enorm. Treten Sie noch heute der Community bei und beginnen Sie mit der Entwicklung Ihres Traumspiels!Informationen zu CliCliCliCli hat seinen Sitz in Singapur und besteht aus einem Team von über 200 leidenschaftlichen Branchenexperten, die gemeinsam mit Creators auf der ganzen Welt neue Spielerlebnisse schaffen wollen.CliCli wird von NetEase Games, der Onlinespiele-Abteilung von NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES und HKEX: 9999), finanziert, wobei alle Designentscheidungen vom CliCli-Team getroffen werden.Official Website (https://www.theclicli.com/) Facebook (https://www.facebook.com/TheCliCli/)Developer Discord Twitter (https://twitter.com/TheCliCli) Player Discord (https://discord.com/invite/UMeHsWhChR) Reddit (https://www.reddit.com/user/TheClicli) Game of Rollink (https://store.steampowered.com/app/2220730/Game_of_Rollink/) Itch.io (https://clicli-games.itch.io/clicli)Video – https://www.youtube.com/watch?v=MaeS0rMdW-g