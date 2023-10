Clever heizen mit Wärmestrom: Grünwelt Energie über die größten Vorteile

Kaarst (ots) -Effizient und umweltfreundlich mit Wärmestrom heizen - ohne Kompromisse. Erfahren Sie, wie Sie Kosten senken und gleichzeitig die Umwelt schützen können.Klimaschutz, Energiepreise und Energieeffizienz - beim Heizen rücken diese Aspekte immer mehr in den Fokus. Im Herbst spielen wieder viele Menschen mit dem Gedanken, auf Wärmestrom umzusteigen. Denn dieser ermöglicht es Verbrauchern, ihre Wohnräume nachhaltig zu beheizen, während sie gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren und sogar Geld sparen können. Der Ökostromanbieter Grünwelt Energie (https://www.gruenwelt.de/) erklärt, was Wärmestrom ist, wofür er genutzt wird und worin die Unterschiede zu herkömmlichem Haushaltsstrom liegen.Was ist Wärmestrom und warum ist er oft günstiger?Wärmestrom ist eine spezielle Form des elektrischen Stroms. Er wird ausschließlich zum Heizen verwendet. "Im Gegensatz zu normalem Haushaltsstrom, der für den Betrieb von etwa Waschmaschinen, Fernsehern und anderen elektrischen Geräten genutzt wird, dient Wärmestrom der Energieversorgung von Heizsystemen", erklären die Experten von Grünwelt Energie. Hierzu zählen zum Beispiel Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungen. Wärmestrom wird in der Regel über separate Zähler gemessen und abgerechnet. Dies ermöglicht eine differenzierte Tarifstruktur, die speziell auf die Bedürfnisse des Heizens abgestimmt ist und häufig günstigere Konditionen bietet als der allgemeine Haushaltsstrom. So ist Wärmestrom oft preiswerter. Ein Vergleich lohnt sich.Besonders viel sparen können Verbraucher dabei mit einer Nachtspeicherheizung, da der Strom aufgrund geringerer Nachfrage nachts günstiger ist. Die Nachtspeicherheizung nutzt den Wärmestrom nachts, um ihren Wärmespeicher aufzuheizen. Tagsüber wird die Wärme nach und nach wieder abgegeben. Somit können Verbraucher ihre Heizkosten deutlich reduzieren, ohne dabei Abstriche bei der Heizleistung oder dem Wohnkomfort machen zu müssen. "Zusätzliche Preisvorteile werden an die Kunden weitergegeben, die somit von einem dauerhaft günstigen Wärmestrompreis profitieren können", heißt es von Seiten Grünwelt Energie.Ökologische Vorteile von WärmestromIm Vergleich zu konventionellen Heizmethoden wie Gas- oder Ölheizung ist Wärmestrom wesentlich klimafreundlicher. Bereits während des Betreibens der Wärmepumpe oder der Nachtspeicherheizung entstehen keine Treibhaus-Emissionen. Wer darüber hinaus den Wärmestrom aus erneuerbarer Energieerzeugung bezieht, kann sein Haus vollständig CO2-neutral heizen.Die Verwendung von ökologischem Wärmestrom ermöglicht es außerdem, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Erdgas oder Heizöl zu verringern. Dies ist besonders wichtig, da fossile Brennstoffe nicht nur CO2-Emissionen verursachen, sondern auch begrenzte Ressourcen sind.Separate Stromzähler als Voraussetzung für WärmestromDie Belieferung mit Wärmestrom erfordert die Installation eines separaten Zählers. Je nach Zählertyp kann ein Wechsel zu Grünwelt Energie Wärmestrom schnell und einfach realisiert werden. Drei verschiedene Zählertypen sind im Wärmestrom-Bereich geläufig:1. Gemeinsamer Doppeltarifzähler für Haushalts- und Wärmestrom: Hierbei ist für den ganzen Haushalt ein Zähler mit zwei Zählwerken notwendig. Er erfasst sowohl den Stromverbrauch tagsüber (Hochtarif-Zeitfenster) als auch den Verbrauch des Wärmestroms nachts (Niedertarif-Zeitfenster). Haushalts- und Wärmestrom werden gemeinsam gemessen.2. Getrennter Eintarifzähler nur für Wärmestrom: In dieser Konstellation gibt es einen getrennten Zähler für den Haushaltsstromverbrauch und einen getrennten Eintarif-Zähler für den Wärmestromverbrauch. Es findet eine getrennte Messung statt. Für beide getrennten Zähler gibt es auch eine eigenständige Stromlieferung mit separatem Stromvertrag.3. Getrennter Doppeltarifzähler nur für Wärmestrom: Bei dieser Option gibt es zwei Zähler und drei Zählwerke: Es ist sowohl ein getrennter Haushaltsstromzähler, der den Haushaltsstrom misst, sowie auch ein getrennter Doppeltarifzähler für den Wärmestromverbrauch vorhanden. Beim Doppeltarifzähler wird getrennt nach Hoch- und Niedertarif abgerechnet.Durch die Verwendung von 100% nachhaltigem Ökostrom (https://www.gruenwelt.de/unser-oekostrom.html) wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet. "Wärmestrom stellt somit eine attraktive und nachhaltige Option für alle dar, die ihre Heizkosten senken und gleichzeitig verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen möchten", betonen die Experten von Grünwelt Energie.Über Grünwelt EnergieGrünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für eine nachhaltige Energieversorgung. 