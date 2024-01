Cleveland-Cliffs löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse der Cleveland-Cliffs-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,32 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 19,1 USD weicht somit um +17,03 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,88 USD) zeigt einen positiven Abweichung von +6,82 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich verzeichnete die Cleveland-Cliffs-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,72 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der "Metalle und Bergbau"-Branche durchschnittlich um 74,49 Prozent, was zu einer Underperformance von -51,77 Prozent für Cleveland-Cliffs führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie 51,77 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzung bewertet die Cleveland-Cliffs-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten sieht ein Aufwärtspotenzial von 15,18 Prozent, was die Empfehlung ebenfalls auf "Gut" setzt.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Cleveland-Cliffs als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 30,21 insgesamt 68 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" liegt, der 94,74 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".