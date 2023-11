Cleveland-Cliffs-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Cleveland-cliffs: Anlegerstimmung und technische Analyse

Die Dividende von Cleveland-cliffs liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8246,82 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz beträgt 8246,82 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cleveland-cliffs eingestellt waren. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Cleveland-cliffs von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 16,44 USD, während der Kurs der Aktie bei 16,9 USD liegt, was einer Abweichung von +2,8 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein GD50 von 15,92 USD, was einer Abweichung von +6,16 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält Cleveland-cliffs daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Cleveland-cliffs momentan weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (56,72 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (36,08 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Anlegerstimmung und eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse für Cleveland-cliffs.