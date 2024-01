Cleveland-Cliffs Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Aktie von Cleveland-cliffs wird von Analysten positiv bewertet, wie aus den Daten der letzten zwölf Monate hervorgeht. Von insgesamt 2 Analystenbewertungen wurden 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Das Durchschnittsrating für das Wertpapier ergibt somit ein "Gut". Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie von ihrem letzten Schlusskurs ausgehend um 21,68 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cleveland-cliffs somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,04 Prozent erzielt, was 28,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 23,5 Prozent, und Cleveland-cliffs liegt aktuell 28,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Stimmungen wider, wobei in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu beobachten waren, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen.

Fundamental betrachtet hat Cleveland-cliffs ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 95 aufweisen. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.