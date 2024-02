Cleveland-Cliffs Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Der Aktienkurs von Cleveland-Cliffs hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" liegt die Rendite 1,06 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,45 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Bereich "Metalle und Bergbau" beträgt -3,45 Prozent, wobei Cleveland-Cliffs derzeit 1,06 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Cleveland-Cliffs eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8328,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8328 Prozent. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie derzeit als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Die Analysten haben Cleveland-Cliffs in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht eingeschätzt. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Cleveland-Cliffs. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 19,75 USD lag. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 11,39 Prozent hin, was die Gesamtbewertung der Analysten für die Aktie als "Gut" bestätigt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cleveland-Cliffs daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.