Cleveland-Cliffs Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

In den letzten beiden Wochen wurde Cleveland-cliffs von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu diesem Thema festgestellt hat. Zudem wurden in jüngster Zeit überwiegend negative Themen im Zusammenhang mit diesem Unternehmen diskutiert. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Schlecht" zu, basierend auf der Bewertung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Cleveland-cliffs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 16,33 USD, während der Aktienkurs bei 19,17 USD liegt, was einer Abweichung von +17,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 17,95 USD zeigt eine Abweichung von +6,8 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Gut" für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Cleveland-cliffs mit einer Rendite von 22,72 Prozent eine deutlich niedrigere Performance von über 35 Prozent auf. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von 57,61 Prozent, wobei Cleveland-cliffs mit 34,89 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für das vergangene Jahr.

Hinsichtlich der Dividende weist Cleveland-cliffs derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8356,29 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende, mit einer Differenz von 8356,29 Prozentpunkten zum Branchendurchschnitt.