Cleveland-Cliffs Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cleveland-cliffs festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Cleveland-cliffs 1 mal mit "Gut", 1 mal mit "Neutral" und 0 mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 18,26 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 20,48 Prozent und ein mittleres Kursziel von 22 USD, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Cleveland-cliffs liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8342,36 liegt und somit zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cleveland-cliffs beträgt 26, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 95 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Cleveland-cliffs damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.