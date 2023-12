Cleveland-Cliffs Aktie: Das gab es noch nie!

Die technische Analyse von Cleveland-Cliffs zeigt positive Trends. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 16,26 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 20,74 USD (+27,55 Prozent Abweichung) liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 17,13 USD zeigt eine positive Abweichung von +21,07 Prozent. Auf dieser Grundlage erhält Cleveland-Cliffs in Bezug auf trendfolgende Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 16, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 27,22 eine Überverkauft-Situation, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Cleveland-Cliffs in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,03 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des "Materialien"-Sektors liegt die Performance um 7,03 Prozent darüber, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 30,21 Euro, was 68 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche (94). Dies führt zu der Einschätzung, dass der Titel unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV erhält.