Cleveland-Cliffs Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Cleveland-Cliffs-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8328.91%. In der Kategorie "Metalle und Bergbau" erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Diskrepanz.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen für Cleveland-Cliffs abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Es liegen keine neuen Analystenbewertungen aus dem letzten Monat vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 18 USD. Dies würde einen potenziellen Kursrückgang um -10,13 Prozent vom letzten Schlusskurs (20,03 USD) bedeuten, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten Analysten die Cleveland-Cliffs-Aktie daher eine "Neutral"-Empfehlung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine positive Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +19,94 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses (+3,57 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment für die Cleveland-Cliffs-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem zeigt der Meinungsmarkt in den letzten Tagen ein Interesse an den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".