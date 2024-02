Cleveland-Cliffs Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Aktie von Cleveland-Cliffs wird aktuell fundamental betrachtet als unterbewertet angesehen, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 21,65 um 76 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 90,26. Dies deutet auf eine günstige Bewertung hin und führt somit zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Cleveland-Cliffs-Aktie sind 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten liegen im Durchschnitt bei 22 USD, was einen Anstieg um 10,72 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 19,87 USD bedeuten würde. Daraus resultiert eine empfohlene Einstufung als "Gut" durch die Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Cleveland-Cliffs. Dies führt zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion. Die Aktie war Thema von weniger Diskussionen als üblich und verzeichnet eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich zugesprochen.

Die Dividendenrendite der Cleveland-Cliffs-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 8342,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung als "Schlecht" von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Cleveland-Cliffs-Aktie basierend auf fundamentalen, analytischen, sentimentalen und dividendenbezogenen Aspekten.