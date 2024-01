Cleveland-Cliffs Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Cleveland-Cliffs derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 16,35 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (18,26 USD) um +11,68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 18,16 USD zeigt eine Abweichung von +0,55 Prozent, was den Aktienkurs als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Cleveland-Cliffs derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat eine Dividendenrendite von 8342,36, was zu einer Differenz von -8342,36 Prozent zur Cleveland-Cliffs-Aktie führt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut", einmal "Neutral" und keinmal "Schlecht" für die Cleveland-Cliffs vergeben. Somit erhält die Aktie langfristig das Rating "Gut". Auch in Bezug auf den aktuellen Kurs von 18,26 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 20,48 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 22 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Stimmungsbild bei Cleveland-Cliffs hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurde keine Auffälligkeiten im Verhalten der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Cleveland-Cliffs in dieser Kategorie daher ein "Gut".