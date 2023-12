Cleveland-Cliffs Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Für Cleveland-Cliffs liegt der RSI bei 19,94, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 26, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cleveland-Cliffs insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Das Aufwärtspotential wird auf 5,47 Prozent geschätzt, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 22 USD für das Wertpapier, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Aus technischer Sicht erhält die Cleveland-Cliffs-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 20,86 USD lag, was einem Unterschied von +28,21 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Cleveland-Cliffs niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt aufgrund des großen Unterschieds von 8287,2 Prozentpunkten.