Cleveland-Cliffs Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Cleveland-cliffs-Aktie sind 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Das ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Cleveland-cliffs. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 22 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 8,16 Prozent vom letzten Schlusskurs (20,34 USD) steigen könnte. Daraus ergibt sich eine Empfehlung von "Gut". Zusammenfassend erhält Cleveland-cliffs von den Analysten also ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cleveland-cliffs derzeit bei 16,42 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 20,34 USD liegt und somit einen Abstand von +23,87 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 18,71 USD weist die Aktie eine Differenz von +8,71 Prozent auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Dividendenrendite von Cleveland-cliffs beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0,82 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Cleveland-cliffs eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Cleveland-cliffs für diese Stufe daher ein "Gut".