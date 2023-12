Cleveland-Cliffs Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Cleveland-Cliffs-Aktie ein Durchschnitt von 16,27 USD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 20,86 USD, was einer Abweichung von +28,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 17,24 USD um +21 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cleveland-Cliffs-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 19,94 an, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit einem Wert von 26 im überverkauften Bereich. Beide Werte führen zu einer positiven Bewertung des RSI und damit zu einer positiven Gesamteinstufung.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Cleveland-Cliffs als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 30,21 insgesamt 68 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau". Somit erhält die Aktie auch aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wird die Aktie von Cleveland-Cliffs heute neutral eingeschätzt. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen in den sozialen Medien zum Thema Cleveland-Cliffs. Allerdings zeigen sich in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt erhält die Cleveland-Cliffs-Aktie insgesamt positive Bewertungen aus charttechnischer, RSI- und fundamentalen Analysen, während das Anleger-Sentiment neutral ist.

Sollten Cleveland-Cliffs Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Cleveland-Cliffs jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cleveland-Cliffs-Analyse.

Cleveland-Cliffs: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...