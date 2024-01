Cleveland-Cliffs Aktie: So kann es weitergehen!

Die technische Analyse der Cleveland-cliffs-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 16,35 USD verläuft. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 17,82 USD ergibt sich ein Abstand von +8,99 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 18,25 USD, was einer Differenz von -2,36 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Einstufung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cleveland-cliffs ist positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dort wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen war ein Anstieg von positiven Kommentaren über Cleveland-cliffs in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen positiven Trend, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie steht derzeit verstärkt im Fokus der Anleger.

Bei der Dividendenrendite schneidet die Cleveland-cliffs-Aktie mit 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt (8342,37 Prozent) schlecht ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.