Cleveland-Cliffs Aktie: So kann es weitergehen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Cleveland-cliffs, die im Segment "Stahl" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.10.2023, 13:53 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 16.18 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cleveland-cliffs auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 33,43 und liegt mit 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 103,53. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Cleveland-cliffs auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Cleveland-cliffs wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cleveland-cliffs vor. Das Kursziel für die Aktie der Cleveland-cliffs liegt im Mittel wiederum bei 20,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 16,18 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 25,67 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Cleveland-cliffs insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0 % ist Cleveland-cliffs im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8192,6 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 8192,6 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.