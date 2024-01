Cleveland-Cliffs Aktie: Reine Nervensache!

Die Aktie von Cleveland-Cliffs weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,36 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 derzeit bei 76,84 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weniger starke Schwankungen und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für Cleveland-Cliffs in diesem Abschnitt.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie von Cleveland-Cliffs wurde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Betrachtung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 16,36 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 18,08 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +10,51 Prozent. Der GD50 für die letzten 50 Tage steht hingegen bei 18,22 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie von Cleveland-Cliffs.