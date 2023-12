Cleveland-Cliffs Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit erreicht. In Bezug auf die Cleveland-cliffs-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 23, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil als der RSI7 und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Cleveland-cliffs-Aktie in Bezug auf den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Cleveland-cliffs-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf den Ratings der Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel bei 20,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 7,75 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (18,87 USD) bedeutet. Somit erhält die Cleveland-cliffs-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite der Aktie von Cleveland-cliffs beträgt derzeit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau, was einem geringeren Ertrag von 8273,88 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dessen erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Cleveland-cliffs-Aktie veröffentlicht, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.