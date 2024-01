Cleveland-Cliffs Aktie: Knallt es bald?

Der Aktienkurs von Cleveland-Cliffs verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -5,04 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" liegt die Rendite 32,9 Prozent unter dem Durchschnitt von 27,86 Prozent. Für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 27,86 Prozent, was bedeutet, dass Cleveland-Cliffs aktuell 32,9 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cleveland-Cliffs beträgt 26, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 89,3 in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie also unter dem Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird Cleveland-Cliffs als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Einschätzung der Aktienkurse erfolgt neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Cleveland-Cliffs in sozialen Medien gemessen und festgestellt, dass diese neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Cleveland-Cliffs in den sozialen Medien angesprochen, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 8356,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Cleveland-Cliffs-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.