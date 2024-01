Cleveland-Cliffs Aktie: Knallt es bald?

Die Dividendenrendite von Cleveland-Cliffs liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8356,29 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Cleveland-Cliffs um 35 Prozent niedriger bei 22,72 Prozent. Die Branche "Metalle und Bergbau" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 57,61 Prozent, was bedeutet, dass auch hier Cleveland-Cliffs mit 34,89 Prozent deutlich unterdurchschnittlich abschneidet. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung ist ebenfalls negativ, wie in den sozialen Medien ersichtlich ist. Unsere Redaktion hat eine Vielzahl von Kommentaren und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negative Meinungen zu Cleveland-Cliffs geäußert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Cleveland-Cliffs liegt bei 93,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,01 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung des Unternehmens als "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Insgesamt zeigen diese verschiedenen Bewertungen und Analysen, dass Cleveland-Cliffs derzeit in verschiedenen Kategorien schlecht abschneidet und Anleger Vorsicht walten lassen sollten.