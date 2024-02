Cleveland-Cliffs Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert von Cleveland-Cliffs bei 54,59, was auf eine neutrale Einstufung hinweist, da weder eine Über- noch eine Unterbewertung vorliegt. Bei Ausdehnung der Berechnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 44, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Cleveland-Cliffs ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,65 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" eine Unterbewertung signalisiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine positive Bewertung.

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Sektor "Materialien", so liegt die Rendite von Cleveland-Cliffs mit -4,51 Prozent um mehr als 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Gesamtperformance der "Metalle und Bergbau"-Branche schneidet die Aktie mit einer Rendite von 2,79 Prozent überdurchschnittlich gut ab. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Kommunikation über Cleveland-Cliffs in den sozialen Medien zeigt in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Bewertung des Sentiments und Buzz um die Aktie ist neutral, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu erkennen sind. Allerdings wird eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Cleveland-Cliffs eine neutrale bis positive Gesamtbewertung auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse sowie der Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Branche und dem Sentiment in den sozialen Medien.