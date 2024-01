Cleveland-Cliffs Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Anleger-Sentiment für Cleveland-cliffs bleibt neutral, da in den letzten zwei Wochen keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt wurden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Analysten geben Cleveland-cliffs insgesamt ein "Gut", da von 1 Kaufempfehlung, 1 neutralen Bewertung und keiner negativen Empfehlung in den letzten 12 Monaten ausgegangen wird. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Cleveland-cliffs liegt bei 22 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 7,74 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" auf Basis der Analysten-Untersuchung.

Mit einem aktuellen Relative Strength Index (RSI) von 79 wird die Cleveland-cliffs-Aktie als überkauft eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 28,93 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer abweichenden "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Cleveland-cliffs in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -30,69 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie 30,69 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.