Cleveland-Cliffs Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von Cleveland-Cliffs verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,51 Prozent, was im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +3,15 Prozent bedeutet. Der Durchschnittsverlust in dieser Branche lag bei -7,66 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor konnte Cleveland-Cliffs mit einer Rendite, die 3,15 Prozent über dem Durchschnittswert lag, glänzen. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cleveland-Cliffs bei einem Wert von 21 liegt. Im Vergleich zum branchenüblichen KGV von 90,23 (Metalle und Bergbau) liegt die Aktie damit deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 76 Prozent) und wird daher als unterbewertet eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Cleveland-Cliffs mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8342,84 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie eher ein unrentables Investment ist und somit von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten getrübt war und die Diskussionsintensität abnahm. Aufgrund dessen wird der Punkt "Schlecht" bewertet, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie von Cleveland-Cliffs führt.