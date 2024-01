Cleveland-Cliffs Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen über die Einschätzung einer Aktie. Bei Cleveland-cliffs zeigt sich eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cleveland-cliffs bei 30,21, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche eine Unterbewertung bedeutet. Daher wird das Unternehmen auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cleveland-cliffs-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.