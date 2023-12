Cleveland-Cliffs Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie günstig bewertet sein könnte. Im Fall von Cleveland-Cliffs liegt das KGV mit einem Wert von 30,21 derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 94 in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies entspricht einer Differenz von 68 Prozent und deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen in der Branche als preisgünstig angesehen werden kann.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von 20,42 USD um +16,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und um +25,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Analysten bewerten die Aktie von Cleveland-Cliffs langfristig positiv, wobei 1 Analyst eine positive Einschätzung abgibt und 1 neutral ist. Ein Kursziel von 22 USD wird erwartet, was einer Erwartung von 7,74 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 20,42 USD.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Cleveland-Cliffs derzeit eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 8287,17 % liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf fundamentalen und technischen Grundlagen, während die Dividendenrendite als negativ eingestuft wird.