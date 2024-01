Cleveland-Cliffs Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Dabei wird die Anzahl der Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis gesetzt. Der RSI der Cleveland-cliffs liegt bei 86,87, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und zeigt einen Wert von 47 für die Cleveland-cliffs, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Einstufung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Cleveland-cliffs in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Das Stimmungsbarometer zeigt demnach einen positiven Trend und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die erhöhte Diskussion und Aufmerksamkeit führen zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8342,37 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" für die Dividendenpolitik der Cleveland-cliffs.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie von Cleveland-cliffs von Analysten insgesamt 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Einstufungen, was zu einer langfristigen Bewertung als "Gut" führt. Das mittlere Kursziel liegt bei 22 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 23,46 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.