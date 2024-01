Cleveland-Cliffs Aktie: Es wird konkret!

Die Cleveland-Cliffs-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 20,42 USD einen Abstand von +25,28 Prozent vom GD200 (16,3 USD) aufweist. Auch der GD50, der bei 17,58 USD liegt, signalisiert mit einem Abstand von +16,15 Prozent ein positives Signal. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Cleveland-Cliffs-Aktie ebenfalls positiv eingestuft, da das aktuelle KGV bei 30 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 30,21 Euro für jeden Euro Gewinn von Cleveland-Cliffs zahlt, was 68 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 94. Aufgrund dieses unterbewerteten Wertes wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Relative Strength Index (RSI) ergibt die Analyse ein gemischtes Bild. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 79, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 28,93 eine Überverkauftheit an und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Cleveland-Cliffs zu einem "Neutral"-Rating.

Der Vergleich der Aktienkurse in der "Metalle und Bergbau"-Branche zeigt, dass Cleveland-Cliffs in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -30,69 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt hat. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie mit einer Rendite von 22,72 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 53,41 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

