Cleveland-Cliffs Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Cleveland-Cliffs hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,88 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 6,47 Prozent, was bedeutet, dass Cleveland-Cliffs eine Outperformance von +0,41 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 6,47 Prozent im letzten Jahr, und Cleveland-Cliffs lag um 0,41 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Cleveland-Cliffs ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cleveland-Cliffs-Aktie beträgt derzeit 23, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und zeigt, dass Cleveland-Cliffs weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 24,44 ist Cleveland-Cliffs deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 93,86, was einer Unterbewertung von 74 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Cleveland-Cliffs-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 20,33 USD, was einem Aufwärtspotential von 7,75 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 18,87 USD ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält Cleveland-Cliffs somit insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.