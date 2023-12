Cleveland-Cliffs Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Stimmung und Diskussion über Cleveland-Cliffs im Internet können sich auf die Aktienbewertung auswirken. In Bezug auf die Diskussionstiefe wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen abgegeben, wobei 1 Bewertung positiv, 2 neutral und keine negativ war. Dies führt zu einem neutralen Rating für die Aktie von Cleveland-Cliffs. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 20,33 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 7,75 Prozent bedeutet und zu einer positiven Empfehlung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cleveland-Cliffs mit einem Wert von 24,44 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 93,86. Daher wird die Aktie als gute Empfehlung eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik führt. Somit ergibt sich eine gemischte Bewertung der Aktie von Cleveland-Cliffs.