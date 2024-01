Cleveland-Cliffs Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cleveland-cliffs-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 34, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 66,83 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Stimmung bezüglich der Aktie hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche weist die Aktie eine Rendite von -5,04 Prozent in den letzten 12 Monaten auf, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Cleveland-cliffs eine negative Bewertung aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs. Mit einem aktuellen Verhältnis von 0 und einer negativen Differenz von -8356,3 Prozent zum Branchendurchschnitt, wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.