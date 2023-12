Clenergy tut es schon wieder?

Der Aktienkurs von Clenergy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von -21,08 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -0,93 Prozent, wobei Clenergy mit einer Rendite von -20,16 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Clenergy liegt der RSI7 aktuell bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 65,99, was bedeutet, dass Clenergy weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Clenergy-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität ist bei Clenergy durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Clenergy.

Die trendfolgenden Indikatoren weisen darauf hin, dass sich die Clenergy-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt im Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 14,21 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 11,06 CNH liegt, was eine Abweichung von -22,17 Prozent im Vergleich bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,17 CNH, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem Durchschnitt liegt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Clenergy basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.