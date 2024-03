Clenergy Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Aktienkurs von Clenergy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (Industrie) einer Überperformance von 28,5 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -14,52 Prozent, wobei Clenergy aktuell 28,5 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Clenergy in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt. Dies spiegelt sich in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien wider. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment und der Buzz des Unternehmens mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Clenergy wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Clenergy-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Clenergy.