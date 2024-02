Clenergy Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell liegt der Wert für die Clenergy-Aktie bei 47,87, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25-Wert, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 58, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Ein weiterer Aspekt, der die Stimmung rund um Aktien beeinflusst, ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Sinne zeigt die Aktie von Clenergy eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Clenergy weist eine Veränderung zum Positiven auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Clenergy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben.

Des Weiteren sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der für die Clenergy-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger (50-Tage-Durchschnitt) Basis betrachtet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 15 CNH, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,99 CNH, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Clenergy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Abschließend wird die Performance der Clenergy-Aktie in den vergangenen 12 Monaten im Branchenvergleich betrachtet. Dabei zeigt sich, dass Clenergy eine Outperformance von +35,61 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Clenergy um 34,41 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating vergeben.