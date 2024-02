Clenergy Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Stimmung rund um die Aktie von Clenergy wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet sowie die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie von Clenergy eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Ein weiterer Indikator, der zur Beurteilung herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Clenergy-Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Clenergy in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in den sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Schlussfolgerung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft werden kann.

Abschließend wird die Clenergy-Aktie aus charttechnischer Sicht bewertet. Der Kurs liegt inzwischen -16,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie von Clenergy basierend auf der Stimmung, dem RSI und der technischen Analyse.