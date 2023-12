Clenergy Aktie: Chancenlos!

Der Aktienkurs von Clenergy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,08 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Unterperformance von 20,36 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -1,05 Prozent, wobei Clenergy aktuell 20,03 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Technisch gesehen wird die Clenergy-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 14,12 CNH, während der Kurs der Aktie bei 10,77 CNH liegt, was einer Abweichung von -23,73 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 12,04 CNH führt zu einer Abweichung von -10,55 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Clenergy wird hingegen als positiv eingestuft. Private Nutzer in sozialen Medien bewerten die Aktie als besonders positiv, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung wird die Einstufung als "Gut" festgelegt, während die Analyse der kommunikativen Tätigkeiten ein neutrales Ergebnis zeigt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Clenergy in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen konnte festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge lassen keine signifikanten Unterschiede erkennen. Insgesamt wird daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für Clenergy festgehalten.

