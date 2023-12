Clene Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie von Clene insgesamt eine Analystenbewertung erhalten, wobei alle 1 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 15 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 2900 Prozent darstellt. Daher wird die Clene-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen für Clene in den sozialen Medien abgegeben. Dies führt dazu, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -35,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite zeigt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat die Diskussion über Clene eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral" Bewertung in Bezug auf die Diskussionstätigkeit führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.