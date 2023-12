Clene Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die technische Analyse der Clene-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,42 USD liegt, was einer Abweichung von -45,45 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält die Clene-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den 50-Tage-Durchschnitt, so liegt dieser bei 0,44 USD, was einer Abweichung von -4,55 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird Clene als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Clene auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Analysteneinschätzung ergibt ein "Gut"-Rating für die Clene-Aktie. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 15 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 3471,43 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen erhält Clene somit eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Clene-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI liegen im neutralen Bereich. Daher erhält Clene eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält Clene eine "Gut"-Bewertung. Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, und die Aktivität in den sozialen Medien hat zugenommen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.