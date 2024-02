Clene Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den letzten zwölf Monaten hat Clene eine "Gut"-Bewertung von Analysten erhalten, basierend auf 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Aktualisierte Bewertungen liegen für den letzten Monat nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie beträgt 15 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,45 USD einem potenziellen Anstieg um 3233,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" seitens der Analysten.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -27,42 Prozent des aktuellen Schlusskurses (0,45 USD) im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,62 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Trotzdem liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,42 USD (+7,14 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Clene, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine positive Änderung in der Stimmung identifiziert, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Gut" führt.

Die Anleger zeigen überwiegend positive Einstellungen gegenüber Clene in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Insgesamt erhält Clene von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analystenmeinungen, der technischen Analyse, dem Sentiment und der Anlegerstimmung.