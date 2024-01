Clene Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

In den letzten zwei Wochen gab es positive Diskussionen über Clene, die Anleger dazu veranlassten, der Aktie eine "Neutral"-Einschätzung zu geben. Trotzdem zeigt das Anleger-Stimmungsbarometer in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt Interesse an negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien führte zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Die Aufmerksamkeit der Anleger für Clene nahm ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führte.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt positive Einschätzungen für Clene abgegeben, was zu einer durchschnittlichen "Gut"-Bewertung führt. Die Analysten prognostizieren ein Kursziel von 15 USD, was einer potenziellen Steigerung von 4900 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Aus technischer Sicht hat die Aktie einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,73 USD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,3 USD zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Schlecht" für die Clene-Aktie.