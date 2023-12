Clemondo AB Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes, um die aktuellen Positionen von Wertpapieren zu bewerten. Bei Clemondo wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 48,84 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 63,87, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Einschätzung des Sentiments und Buzzes rund um Clemondo wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet betrachtet. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Clemondo-Aktie. Der Wert beträgt aktuell 0,96 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,842 SEK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer negativen Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend neutrale Themen rund um Clemondo, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Clemondo in Bezug auf den RSI, das Sentiment, die technische Analyse und die Anlegerstimmung mit einer "Neutral"-Bewertung angemessen bewertet.