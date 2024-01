Clemondo AB Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Die Clemondo-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,96 SEK, während der aktuelle Kurs bei 0,828 SEK liegt, was eine Abweichung von -13,75 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,88 SEK unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,91 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Aktivität der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls untersucht. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, weshalb eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen wurde. Ebenso ergab die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Clemondo-Aktie wird auch hinsichtlich des Relative Strength-Index (RSI) als "Neutral" eingestuft. Der RSI beträgt 58,62, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt ebenfalls einen Wert von 52, wodurch die Aktie weiterhin als "Neutral" betrachtet wird.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen wurde analysiert, wobei die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt. Insgesamt wird Clemondo somit in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

