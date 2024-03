Clemondo AB Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während es bei überverkauften Wertpapieren eher zu Kursgewinnen kommen könnte. In Bezug hierauf wurde der RSI für Clemondo auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 47,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Clemondo weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich dazu und zeigt einen Wert von 48,85, was darauf hinweist, dass Clemondo auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen zu Clemondo angesprochen wurden. Zusammenfassend kann die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Clemondo festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse auf Basis der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 0,93 SEK für die Clemondo-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,832 SEK, was einem Unterschied von -10,54 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,24 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Clemondo-Aktie führt. Insgesamt erhält Clemondo daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.