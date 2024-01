Clemondo AB Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Valuence Merger Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für Clemondo betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 41,86 Punkte, was darauf hinweist, dass Clemondo derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,82 ebenfalls an, dass Clemondo weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Clemondo derzeit bei 0,96 SEK. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0.868 SEK lag und somit einen Abstand von -9,58 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,89 SEK, was einer Differenz von -2,47 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Stimmungsbild und der Buzz um Clemondo haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Clemondo derzeit in Bezug auf den RSI, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment als "Neutral" eingestuft wird.