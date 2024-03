Clemondo AB Aktie: Der Knall ist da!

Die technische Analyse von Clemondo zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,776 SEK um -5,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -15,65 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung "Schlecht" lautet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Clemondo wird daher in dieser Hinsicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 87,8 Punkten, was auf eine Überkauftheit von Clemondo hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 57,83, was bedeutet, dass Clemondo hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Clemondo-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Clemondo daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich für Clemondo aus den verschiedenen Analysen eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung.